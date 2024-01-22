Правоохоронці затримали службовця Нацгвардії за підозрою у розстрілі поліціянтів та двох цивільних жінок в Лиманах на Донеччині.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, вранці 21 січня у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок — пенсіонерки та її дочки.

По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві.

Слідчі ДБР у межах відкритого кримінального провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 (умисне вбивство) та статті 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України проводять комплекс заходів щодо встановлення об’єктивних обставин події.

Досудове розслідування триває. Призначено низку відповідних експертиз.

Нагадаємо, у неділю, 21 січня, в центрі Запоріжжя невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.