У Миколаєві правоохоронці досі не знайшли13-річного Радміра Ібрагімова.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що дитина 16 січня пішла з дому на вулиці 5-й Слобідській у Миколаєві досі не повернулася, місце його знаходження невідоме.
Прикмети: зріст приблизно 165 сантиметрів, карі очі, русяве волосся, худорлявої статури.
Зазначається, що хлопець був одягнений у блакитну куртку, сірі спортивні штани, білі кросівки.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити Миколаївське районне управління поліції за телефонами 051-253-13-31, 40-94-89 або 102.
Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У Миколаєві правоохоронці досі не знайшли13-річного Радміра Ібрагімова.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Раніше повідомлялося, що дитина 16 січня пішла з дому на вулиці 5-й Слобідській у Миколаєві досі не повернулася, місце його знаходження невідоме.
Прикмети: зріст приблизно 165 сантиметрів, карі очі, русяве волосся, худорлявої статури.
Зазначається, що хлопець був одягнений у блакитну куртку, сірі спортивні штани, білі кросівки.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити Миколаївське районне управління поліції за телефонами 051-253-13-31, 40-94-89 або 102.
Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.