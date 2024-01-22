У Миколаєві правоохоронці досі не знайшли13-річного Радміра Ібрагімова.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що дитина 16 січня пішла з дому на вулиці 5-й Слобідській у Миколаєві досі не повернулася, місце його знаходження невідоме.

Радмір Ібрагімов. Фото: поліція

Прикмети: зріст приблизно 165 сантиметрів, карі очі, русяве волосся, худорлявої статури.

Зазначається, що хлопець був одягнений у блакитну куртку, сірі спортивні штани, білі кросівки.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітнього або надати іншу корисну інформацію, повідомити Миколаївське районне управління поліції за телефонами 051-253-13-31, 40-94-89 або 102.

Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.