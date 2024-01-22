Експорт агропродукції. Фото: пресслужба Мінінфраструктури України

Європейська комісія цього тижня збирається подати зміни до торговельного законодавства Євросоюзу, які дозволять запроваджувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції до сусідніх з Україною країн.

Про це розповів єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, передає Financial Times

Як зазначає видання, ЄС контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції, якщо вона ризикує знизити ціни в Польщі та інших сусідніх з Україною країнах.

За словами єврокомісара з торгівлі Валдіса Домбровскіса, пропозиція має з'явитися на цьому тижні і, швидше за все, включатиме «захисні заходи для конкретної країни», які б дозволили Брюсселю блокували імпорт, якщо ринок конкретної країни буде переповнений.

«Ми розглядатимемо, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим державам-членам ЄС, і один із способів зробити це – запровадити гарантії для конкретних країн», – сказав він.

Комісар ЄС підтвердив, що вони також розглядають можливість запровадження квот на експорт з України таких продуктів як м'ясо птиці, цукор та яйця.

Нагадаємо, уряд очікує на зростання експорту товарів та послуг з України на 9% у 2024 році. Позитивні зрушення за цим напрямом почали відбуватися в останні місяці 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Британія інвестує 25 мільйонів доларів в програму допомоги українському експорту та імпорту продовольчих продуктів.