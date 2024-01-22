Забруднення акваторії Миколаївського морпорту. Фото: екоінспекція

На території Миколаївського морського порту, де затонуло судно, вода забруднена нафтопродуктами.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що земснаряд (плавуча машина із всмоктувальним пристроєм, якою з-під води видобувають ґрунт, — прим.) «Ginger» затонув 15 січня. 16 січня фахівці провели обстеження та відібрали проби води у місцях забруднення. З’ясувалося перевищення вмісту нафтопродуктів в 7-8 разів.

Повторні проби води також відібрали 19 січня. За результатами досліджень зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 раз.

«Інспекцією надані запити щодо вжиття заходів із ліквідації забруднення», — йдеться у повідомленні екоінспекції.

Забруднення акваторії Миколаївського морпорту. Фото: екоінспекція Забруднення акваторії Миколаївського морпорту. Фото: екоінспекція Забруднення акваторії Миколаївського морпорту. Фото: екоінспекція

Нагадаємо, що у Миколаєві вздовж берегової лінії мікрорайону Намив у вигляді чорної піни накопичились нафтопродукти. У Держекоінспекції Південно-Західного округу в коментарі «НикВести» повідомили, що після виїзду на місці забруднення було виявлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 6 разів.