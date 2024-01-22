Рятувальникам Миколаївщини буксують рейсовий автобус. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Вчора, 21 січня о 12:50 біля села Григорівка Веселинівської територіальної громади Вознесенського району на ґрунтовій дорозі застряг рейсовий мікроавтобус Mersedes-benz «Одеса-Кропивницький».

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Миколаївські рятувальники витягують з бездоріжжя автомобілі. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

За словами рятувальників, що водій вирішив об'їхати складну ділянку дороги Р-55 «Новий-Буг — Вознесенськ-Одеса» та обрав шлях ґрунтовкою, але ця дорога теж виявилась непроїзною.

Співробітникам ДСНС довелось близько пів кілометра буксирувати мікроавтобус аби 14 пасажирів рейсу змогли дістатись до місця призначення.

Рятувальники додають, що схожа подія сталась у Коблівській територіальній громаді Миколаївського району біля с. Новофедорівка. Тут на бездоріжжі застряг легковий автомобіль. Черговим караулом 8 ДПРЧ транспортний засіб відбуксировано на проїзну ділянку, звідки він самостійно продовжив рух.

Нагадаємо, що нещодавно на трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» водій вантажного автомобіля DAF із цистерною не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з'їхав на узбіччя.

Раніше повідомлялося, що миколаївські рятувальники протягом минулої доби, 11 січня, тричі залучались для надання допомоги з вилучення автомобілів.