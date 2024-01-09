Негода у Миколаївській області: вантажівку, що застрягла дістають рятувальники. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

На трасі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» водій вантажного автомобіля DAF із цистерною не впорався з керуванням на слизькій дорозі та з'їхав на узбіччя.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Миколаївські рятувальники відбуксовують DAF із цистерною з узбіччя. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що інцидент трапився 9 січня неподалік села Щасливе Березанської територіальної громади Миколаївського району.

Відомо, що з ґрунтової зледенілої ділянки транспортний засіб виїхати вже не зміг.

Рятувальники 8 державної пожежно-рятувальної частини за допомогою жорсткого троса відбуксували автомобіль на безпечнішу ділянку автодороги, звідки він продовжив рух.

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники протягом доби витягнули зі слизьких доріг в області 6 автомобілів. Для цього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 11 виїздів.

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.

Вдень, 9 січня, рятувальники відбуксирували ще три легкові автомобілі, які через ожеледицю з'їхали у кювет.