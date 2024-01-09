Миколаївські рятувальники протягом доби витягнули зі слизьких доріг в області 6 автомобілів. Для цього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 11 виїздів.

Про це повідомили у ДСНС Миколаївської області.

Зі снігового полону та слизьких ділянок доріг вивільнено 6 автотранспортних засобів, в яких перебувало 6 людей, у тому числі автомобіль швидкої медичної допомоги. Також з доріг прибрали 4 повалені дерева.

Протягом доби до мобільних та стаціонарних Пунктів незламності звернулась 31 людина.

Негода на дорогах Миколаївщини, фото: ДСНС Миколаївської області

Загалом для ліквідації наслідків негоди залучалось 54 рятувальники та 11 одиниць спецтехніки.

В ДСНС також нагадали про тимчасове обмеження для проїзду вантажного транспорту та автобусів по автодорозі М-13 - Кропивницький — на Кишинів (на ділянці в межах Миколаївської області).

На інших автошляхах рух для вищезазначеного транспорту відновлено.

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.