Обледеніння ліній електропостачання. Фото: Миколаївобленерго

На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.

Як повідомили в «Миколаївобленерго», на багатьох ділянках лінії електрозабезпечення вкриті льодом, що призводить до великої кількості пошкоджень.

«Ситуація станом на 8 ранку 9 січня наступна: по області знеструмлено 179 населених пунктів+23 частково. 25,2 тисяч домоволодінь в очікуванні на заживлення. Робимо все, що від нас залежить, аби звести це число до 0», — йдеться у повідомленні.

Також на підприємстві нагадали, що за прогнозами синоптиків у вівторок, 9 січня, по області очікується хуртовина, ожеледиця та шквальний вітер.

Раніше повідомлялося, що через непогоду на території Миколаївської області з'явилась велика кількість обірваних проводів та повалених опор ЛЕП.