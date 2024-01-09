На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.
Як повідомили в «Миколаївобленерго», на багатьох ділянках лінії електрозабезпечення вкриті льодом, що призводить до великої кількості пошкоджень.
«Ситуація станом на 8 ранку 9 січня наступна: по області знеструмлено 179 населених пунктів+23 частково. 25,2 тисяч домоволодінь в очікуванні на заживлення. Робимо все, що від нас залежить, аби звести це число до 0», — йдеться у повідомленні.
Також на підприємстві нагадали, що за прогнозами синоптиків у вівторок, 9 січня, по області очікується хуртовина, ожеледиця та шквальний вітер.
Раніше повідомлялося, що через непогоду на території Миколаївської області з'явилась велика кількість обірваних проводів та повалених опор ЛЕП.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.
Як повідомили в «Миколаївобленерго», на багатьох ділянках лінії електрозабезпечення вкриті льодом, що призводить до великої кількості пошкоджень.
«Ситуація станом на 8 ранку 9 січня наступна: по області знеструмлено 179 населених пунктів+23 частково. 25,2 тисяч домоволодінь в очікуванні на заживлення. Робимо все, що від нас залежить, аби звести це число до 0», — йдеться у повідомленні.
Також на підприємстві нагадали, що за прогнозами синоптиків у вівторок, 9 січня, по області очікується хуртовина, ожеледиця та шквальний вітер.
Раніше повідомлялося, що через непогоду на території Миколаївської області з'явилась велика кількість обірваних проводів та повалених опор ЛЕП.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|