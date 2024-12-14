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Морози, ожеледиця та хмарність: погода на Миколаївщині з 14 до 16 грудня

Морози, ожеледиця та хмарність: погода на Миколаївщині з 14 до 16 грудня, фото: PixabayМорози, ожеледиця та хмарність: погода на Миколаївщині з 14 до 16 грудня, фото: Pixabay

Протягом 14-16 грудня Миколаївщину очікують морозна погода, хмарність із проясненнями, а також ожеледиця на дорогах.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології. 

Зазначається, що 14 грудня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, із температурою від -11° вночі до +3° удень.

15 грудня стане сніжно-дощовим: вночі очікується від -2° до +3°, удень потеплішає до 5°. Проте синоптики застерігають бути обережними, оскільки на дорогах буде ожеледиця.

16 грудня синоптики прогнозують сильний вітер — до 20 м/с вдень, із температурою, схожою на попередній день. Проте опадів не передбачається.

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Синоптики закликають бути уважними на дорогах та враховувати погодні умови під час планування поїздок.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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