Вдень, 9 січня, рятувальники відбуксирували ще три легкові автомобілі, які через ожеледицю з'їхали у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

На трасі Т-15-18 Миколаїв-Очаків неподалік села Безводне рятувальники допомагали водіям відбуксирувати автомобіли на трасу.

«Використавши автомобільну лебідку, рятувальники відбуксирували транспортні засоби на дорогу, звідки вони самостійно продовжили рух», – повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники протягом доби витягнули зі слизьких доріг в області 6 автомобілів. Для цього підрозділи Головного управління ДСНС України здійснили 11 виїздів.

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

Мер Миколаєва заявив, що комунальні служби міста вже підготовлені на оперативне реагування та усунення можливих наслідків негоди.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область також розпочала підготовку до ліквідації можливих наслідків та роботи Пунктів Незламності в цілодобовому режимі.

Станом на 12:00 8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.