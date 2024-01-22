Згоріле авто. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Миколаївські вогнеборці загасили пожежу автомобіля, який загорівся через дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент трапився 22 січня о 01:10 у селі Довга Пристань Первомайського району.

Відомо, що автомобіль Mercedes Benz Smart з'їхав з дороги та врізався у дерево, після чого транспортний засіб загорівся.

Пожежу площею 3 метра квадратних, ліквідували вогнеборці 23 державної пожежно-рятувальної частини.

В автомобілі виявлено тіло загиблого чоловік 1955 року народження.

Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.