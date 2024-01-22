Миколаївські вогнеборці загасили пожежу автомобіля, який загорівся через дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент трапився 22 січня о 01:10 у селі Довга Пристань Первомайського району.
Відомо, що автомобіль Mercedes Benz Smart з'їхав з дороги та врізався у дерево, після чого транспортний засіб загорівся.
Пожежу площею 3 метра квадратних, ліквідували вогнеборці 23 державної пожежно-рятувальної частини.
В автомобілі виявлено тіло загиблого чоловік 1955 року народження.
Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.
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Миколаївські вогнеборці загасили пожежу автомобіля, який загорівся через дорожньо-транспортну пригоду.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що інцидент трапився 22 січня о 01:10 у селі Довга Пристань Первомайського району.
Відомо, що автомобіль Mercedes Benz Smart з'їхав з дороги та врізався у дерево, після чого транспортний засіб загорівся.
Пожежу площею 3 метра квадратних, ліквідували вогнеборці 23 державної пожежно-рятувальної частини.
В автомобілі виявлено тіло загиблого чоловік 1955 року народження.
Раніше повідомлялося, що протягом доби, на території Миколаївщини зареєстровано три пожежі, дві з яких у житловому секторі, ще одна — на транспорті.