Сьогодні, 22 січня, війська РФ здійснили черговий обстріл Херсону, поранено чоловіка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та легкі поранення голови. Потерпілому надали необхідну медичну допомогу у лікарні», — йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, чоловік зазнав травм приблизно о 15:00 під час обстрілу центральної частини Херсону з боку російських окупаційних військ. На момент ворожої атаки травмований перебував у квартирі.

Також Роман Мрочко повідомив, що сьогодні армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляла житлові квартали у середмісті та Дніпровському районі Херсону.

Нагадаємо, що учора, 21 січня, ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади, також завдавав артилерійських обстрілів по береговій лінії Очакова.