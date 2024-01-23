У ніч проти 23 січня, російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Зазначається, що українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Більшість ракет була тих типів, що атакують за балістичною траєкторією:
У результаті бойової роботи Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що не всі ворожі ракети досягли своїх цілей.
Нагадаємо, що вчора, 22 січня, російські окупанти обстріляли три громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є постраждалий.
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У ніч проти 23 січня, російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Зазначається, що українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Більшість ракет була тих типів, що атакують за балістичною траєкторією:
У результаті бойової роботи Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що не всі ворожі ракети досягли своїх цілей.
Нагадаємо, що вчора, 22 січня, російські окупанти обстріляли три громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є постраждалий.