У ніч проти 23 січня, російська армія завдала комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначається, що українські військові виявили 41 засіб повітряного нападу росіян. Більшість ракет була тих типів, що атакують за балістичною траєкторією:

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (з Бєлгородської області рф у напрямку Харківщини);

15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Енгельс в росії);

8 ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 (з Брянська та Орловської області у напрямку Харківщини та Сумщини);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (район пусків — Бєлгородська та Воронезька області рф);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Бєлгородська область у рф).

У результаті бойової роботи Сили оборони знищили 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що не всі ворожі ракети досягли своїх цілей.

Нагадаємо, що вчора, 22 січня, російські окупанти обстріляли три громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є постраждалий.