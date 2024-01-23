Ворожа атака в Миколаївській області. Фото: «Никвести»

Вчора, 22 січня, російські окупанти обстріляли три громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є постраждалий.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що вчора, 22 січня, під час бойової роботи в Чорноморській громаді підрозділи протиповітряної оборони із відбиття дронових атак через підрив БпЛА типу FPV, поранення отримав 89-річний чоловік. Стан потерпілого важкий, йому надається вся необхідна медична допомога.

Так, о 13:45 ворог спрямував на Дмитрівку Куцурубської громади FPV-дрон, під час бойової роботи по ньому дрон вибухнув, пошкодивши приватну автівку. Постраждалих немає.

Також, протягом доби Сили ППО на Миколаївщині знищили ворожу керовану авіаційну ракету Х-59. Внаслідок падіння уламків збитої ракети виникла пожежа перекриття будівлі, що не експлуатується. Займання оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Окрім того, вчора о 14:43 зафіксовано артилерійські обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 21 січня російські війська знову здійснили артилерійський обстріл Очакова.

Варто зазначити, що окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.