У Миколаєві на вулиці 12-й Повздовжній вогнеборці ліквідували пожежу утеплювача мансардного поверху багатоповерхівки.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що постраждалих немає. Площа пожежі становила 2 квадратних метри.
Причина загоряння встановлюється. На місці працювало 14 пожежників та 4 одиниці техніки підрозділів ДСНС.
Нагадаємо, вчора, 22 січня, у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж. Одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети.
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У Миколаєві на вулиці 12-й Повздовжній вогнеборці ліквідували пожежу утеплювача мансардного поверху багатоповерхівки.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що постраждалих немає. Площа пожежі становила 2 квадратних метри.
Причина загоряння встановлюється. На місці працювало 14 пожежників та 4 одиниці техніки підрозділів ДСНС.
Нагадаємо, вчора, 22 січня, у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж. Одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети.