Вчора, 22 січня у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети. Горіло перекриття будівлі, що не експлуатується. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на незначній площі. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Так, вранці у місті Первомайськ через коротке замкнення електропроводки загорілась господарча споруда. Пожежу ліквідували вогнеборці 23-ї державної пожежно-рятувальної частини на площі 12 квадратних метрів.
Пообіді з невстановленої причини загорілися сміття та чагарники у місті Миколаєві. Вогонь загасили вогнеборці 4-ї ДПРЧ на площі 100 квадратних метрів
Надвечір у Миколаєві зайнялась покрівля міського палацу культури у Корабельному районі. Пожежу оперативно ліквідовано черговими караулами підрозділів міста на площі 30 квадратних метрів.
Також, вночі у селі Лиса Гора Мигіївської ТГ Первомайського району виникла пожежа літньої кухні на території приватного домоволодіння. Попередня причина її виникнення — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Полум'я приборкали вогнеборці місцевої пожежної охорони Софіївка-Мигиївської сільської ради на площі 20 квадратних метрів.
Загалом від ДСНС залучались понад 40 вогнеборців, 10 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що протягом минулої доби з 17 січня та в ніч на 18 січня у Миколаєві та області виникло пʼять пожеж у житлових будинках, на одній з них врятовано жінку.
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Вчора, 22 січня у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Зазначається, що одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети. Горіло перекриття будівлі, що не експлуатується. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на незначній площі. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Так, вранці у місті Первомайськ через коротке замкнення електропроводки загорілась господарча споруда. Пожежу ліквідували вогнеборці 23-ї державної пожежно-рятувальної частини на площі 12 квадратних метрів.
Пообіді з невстановленої причини загорілися сміття та чагарники у місті Миколаєві. Вогонь загасили вогнеборці 4-ї ДПРЧ на площі 100 квадратних метрів
Надвечір у Миколаєві зайнялась покрівля міського палацу культури у Корабельному районі. Пожежу оперативно ліквідовано черговими караулами підрозділів міста на площі 30 квадратних метрів.
Також, вночі у селі Лиса Гора Мигіївської ТГ Первомайського району виникла пожежа літньої кухні на території приватного домоволодіння. Попередня причина її виникнення — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Полум'я приборкали вогнеборці місцевої пожежної охорони Софіївка-Мигиївської сільської ради на площі 20 квадратних метрів.
Загалом від ДСНС залучались понад 40 вогнеборців, 10 спецавтомобілів.
Нагадаємо, що протягом минулої доби з 17 січня та в ніч на 18 січня у Миколаєві та області виникло пʼять пожеж у житлових будинках, на одній з них врятовано жінку.