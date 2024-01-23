Вчора, 22 січня у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

На Миколаївщині вогнеборці загасили пожежу, що сталася через ворожий обстріл. Фото:ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети. Горіло перекриття будівлі, що не експлуатується. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на незначній площі. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Так, вранці у місті Первомайськ через коротке замкнення електропроводки загорілась господарча споруда. Пожежу ліквідували вогнеборці 23-ї державної пожежно-рятувальної частини на площі 12 квадратних метрів.

Пообіді з невстановленої причини загорілися сміття та чагарники у місті Миколаєві. Вогонь загасили вогнеборці 4-ї ДПРЧ на площі 100 квадратних метрів

Надвечір у Миколаєві зайнялась покрівля міського палацу культури у Корабельному районі. Пожежу оперативно ліквідовано черговими караулами підрозділів міста на площі 30 квадратних метрів.

Також, вночі у селі Лиса Гора Мигіївської ТГ Первомайського району виникла пожежа літньої кухні на території приватного домоволодіння. Попередня причина її виникнення — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Полум'я приборкали вогнеборці місцевої пожежної охорони Софіївка-Мигиївської сільської ради на площі 20 квадратних метрів.

Загалом від ДСНС залучались понад 40 вогнеборців, 10 спецавтомобілів.

Нагадаємо, що протягом минулої доби з 17 січня та в ніч на 18 січня у Миколаєві та області виникло пʼять пожеж у житлових будинках, на одній з них врятовано жінку.