Пожежа у палаці культури «Корабельний», Фото ДСНС Миколаївської області

Сьогодні ввечері, 22 січня, у Миколаєві сталася пожежа у палаці культури «Корабельний».

Про це повідомили ДСНС у Миколаївській області.

ЗАзначається, що на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що горить дах будинку культури в Корабельному районі. На місце направлено відділення 5 та 4 державних пожежно-рятувальних частин та чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Рятувальники евакуювали 47 людей, із них 40 дітей. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу горища будівлі площею 30 квадратних метрів, її причину встановлюють. Повідомляється, що постраждалих немає.

Загалом до гасіння залучалося 28 рятувальників та шість одиниць техніки.

Пожежа у палаці культури «Корабельний», Фото ДСНС Миколаївської області Пожежа у палаці культури «Корабельний», Фото ДСНС Миколаївської області Пожежа у палаці культури «Корабельний», Фото ДСНС Миколаївської області

Палац культури «Корабельний»

Нагадаємо, що в будівлі палацу культури «Корабельний» у Миколаєві, яка вціліла після ракетного удару, відновили роботу розвиваючих та розважальних гуртків для дітей і дорослих.

Удар по будівлі палацу стався 5 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу російською армією було зруйновано одну з частин ПК.

У березні 2023 року керівник управління культури міськради Юрій Любаров повідомив, що міська влада розглядає кілька варіантів відновлення палацу культури «Корабельний». Так, один зі шляхів, які розглядала влада Миколаєва — знесення старої будівлі та будівництво нового палацу культури.

Пізніше українська архітекторка Олена Гординська у співпраці з італійським бюро Altereco представила один з можливих варіантів відбудови палацу культури «Корабельний».

У своєму проєкті архітектора запропонувала перетворити зруйнований ПК на культурний парк «Korabel kultural park».