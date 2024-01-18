Пожежа на вулиці Колодязній у Миколаєві, Фото: ДСНС Миколаївської області

Протягом минулої доби з 17 січня та в ніч на 18 січня у Миколаєві та області виникло пʼять пожеж у житлових будинках, на одній з них врятовано жінку.

Про це йдеться у зведенні Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За даними рятувальників, загорілася витяжка на кухні однокімнатної квартири на другому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку по вулиці Колодязній у Миколаєві. На балконі квартири на допомогу рятувальників чекала власниця оселі, через те, що вхідні двері вона самостійно відкрити не змогла. Вогнеборці евакуювали постраждалу та передали лікарям. Жінка надихалась продуктами горіння, однак після першої допомоги від госпіталізації відмовилась. Через особливості вхідної двері та її замка гасіння рятувальники проводили з балкона. Пожежу ліквідовано на площі три квадратних метри, причина виникнення наразі встановлюється.

Пожежа на вулиці Колодязній у Миколаєві, Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа у Миколаєві: врятована жінка, Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежа на вулиці Колодязній у Миколаєві, Фото: ДСНС Миколаївської області

Як відомо, двічі спричиняли займання порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Так, пожежу житлового будинку в селі Мартинівське Вознесенського району ліквідували на площі пʼять квадратних метрів.

Також вогнеборці загасили займання димоходу на площі три квадратні метри в господарчій будівлі у Баштанці.

В одному з випадків загоряння в житловому будинку в Казанці Казанківської ТГ виникло через коротке замикання електромережі. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів.

Літня кухня у селі Кінецьпіль Первомайського району загорілась із невстановленої причини. Вогнеборці приборкали вогонь на площі 30 квадратних метрів.

Нагадаємо, 16 січня та в ніч на 17 січня вогнеборці ліквідували чотири пожежі у житлових будинках Миколаївщині.