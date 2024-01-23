У вівторок, 23 січня, близько 13:30, російські військові знову обстріляли з артилерійської зброї Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік. В момент атаки перебував на вулиці.
Також ворожим снарядом пошкоджено багатоквартирний будинок.
Окрім того, внаслідок російських ударів по Киндейці (смт під Херсоном) постраждала 74-річна жінка. Їй викликали «швидку».
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Нагадаємо, що вчора, 22 січня, російські окупанти обстріляли три громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є постраждалий.
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У вівторок, 23 січня, близько 13:30, російські військові знову обстріляли з артилерійської зброї Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік. В момент атаки перебував на вулиці.
Також ворожим снарядом пошкоджено багатоквартирний будинок.
Окрім того, внаслідок російських ударів по Киндейці (смт під Херсоном) постраждала 74-річна жінка. Їй викликали «швидку».
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Нагадаємо, що вчора, 22 січня, російські окупанти обстріляли три громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є постраждалий.