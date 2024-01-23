На Хмельниччині до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, заявивши, що він є «свідком Єгови».

Про це повідомляють «НикВести» з посиланням на вирок Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

Відомо, що 6 травня 2023 року уродженець Миколаєва визнали придатним і представники ТЦК намагалися вручити йому повістку. Проте, чоловік категорично відмовився від неї.

На судовому засіданні він заявив, що зробив це через власні релігійні переконання.

«Він категорично відмовляється від проходження військової служби за мобілізацією та відправлення у військову частину. Він відвідує збори релігійної організації «Релігійний центр Свідків Єгови в Україні», за релігійними переконаннями категорично відмовляється від призову на військову службу»,— йдеться у матеріалах суду.

За словами свідка, обвинувачений справді почав відвідувати їхню церкву, але ще не став парафіянином релігійної організації.

У результаті йому винесли обвинувачення за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і засудили до трьох років позбавлення волі.

Скриншот з вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

Варто додати, що відповідно до статті 65 Конституції України Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком всіх громадян України. У Законі «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» не згадано винятків для людей, які належать до тієї чи іншої віри.

До того ж, стаття 35 Конституції України говорить про те, що ніхто не може бути звільнений від своїх обов'язків перед державою за мотивами релігійних переконань.

Однак якщо, виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням, його повинні замінити на альтернативну (невійськову) службу.

Так, до переліку релігії, які забороняють брати до рук зброю, належать:

адвентисти-реформісти;

адвентисти сьомого дня;

євангельські християни;

євангельські християни-баптисти;

покутники;

свідки Єгови;

харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів;

християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами;

суспільство Свідомості Крішни.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області судитимуть двох чоловіків, які відмовились від мобілізації до ЗСУ під час дії воєнного стану.