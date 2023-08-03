У Миколаївській області судитимуть двох чоловіків, які відмовились від мобілізації до ЗСУ під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, двоє жителів Кривоозерської територіальної громади під час дії воєнного стану відмовились від мобілізації до ЗСУ.

Один із підозрюваних за місцем свого проживання відмовився отримувати повістку на військову службу. Інший чоловік повинен був прибути до місцевого ТЦК і СП на конкретний час та дату, щоб почати службу в армії, проте цього не зробив та ухилився від мобілізації.

Обом чоловікам інкримінують статті 336 КК України ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Їм обом загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Черкаській області суд виніс вирок адміністраторам Telegram-каналів, де розповсюджували інформацію про місця роздачі повісток. Їх засудили до 5 років тюрми, але звільнили від покарання під іспитовий строк.