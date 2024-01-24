Страйк на польському кордоні. Фото: Фото: landlord.ua

У Польщі фермери анонсували протест через імпорт зерна з України.

Про це пише польське видання RMF 24.

Місця, де польські фермери планують протестувати. Фото: RMF 24

Зазначається, що аграрії планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій Польщі. Більшість протестів розпочнуть о 12 годині за місцевим часом, однак у Свєнтокшиському воєводстві протест вже розпочався — там рух водіїв на дорогах гальмує колона тракторів.

Фермери вимагають зупинити «безконтрольний імпорт» сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються єдиної сільськогосподарської політики ЄС, бо це загрожує польським фермерам.

Окрім того, страйк має привернути увагу до необхідності підготовки стратегії вступу України до Європейського Союзу у сфері сільського господарства.

Також фермери хочуть перегляду Єдиної аграрної політики й змін та більшої «гнучкості» до Національного стратегічного плану на увесь бюджетний період до 2027 року.

Нагадаємо, внаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.