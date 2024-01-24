У Польщі фермери анонсували протест через імпорт зерна з України.
Про це пише польське видання RMF 24.
Зазначається, що аграрії планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій Польщі. Більшість протестів розпочнуть о 12 годині за місцевим часом, однак у Свєнтокшиському воєводстві протест вже розпочався — там рух водіїв на дорогах гальмує колона тракторів.
Фермери вимагають зупинити «безконтрольний імпорт» сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються єдиної сільськогосподарської політики ЄС, бо це загрожує польським фермерам.
Окрім того, страйк має привернути увагу до необхідності підготовки стратегії вступу України до Європейського Союзу у сфері сільського господарства.
Також фермери хочуть перегляду Єдиної аграрної політики й змін та більшої «гнучкості» до Національного стратегічного плану на увесь бюджетний період до 2027 року.
Нагадаємо, внаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У Польщі фермери анонсували протест через імпорт зерна з України.
Про це пише польське видання RMF 24.
Зазначається, що аграрії планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій Польщі. Більшість протестів розпочнуть о 12 годині за місцевим часом, однак у Свєнтокшиському воєводстві протест вже розпочався — там рух водіїв на дорогах гальмує колона тракторів.
Фермери вимагають зупинити «безконтрольний імпорт» сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються єдиної сільськогосподарської політики ЄС, бо це загрожує польським фермерам.
Окрім того, страйк має привернути увагу до необхідності підготовки стратегії вступу України до Європейського Союзу у сфері сільського господарства.
Також фермери хочуть перегляду Єдиної аграрної політики й змін та більшої «гнучкості» до Національного стратегічного плану на увесь бюджетний період до 2027 року.
Нагадаємо, внаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|