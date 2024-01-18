Унаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.
Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
— Пропускна спроможність через ті дії, які тривають на кордоні, значно знизилася, фактично одиниці вантажних транспортних засобів перетинають кордон, — зазначив він.
Він додав, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Румунією розпочалося у вихідні. Тоді воно обмежувалося кількома годинами на добу.
— Зараз ми бачимо, що фактично цілодобово румунська сторона в обох напрямках обмежує можливість перетину кордону вантажівками, бо учасники цих блокад знаходяться на підʼїзних шляхах і ускладнюють рух для проїзду, — сказав речник.
Водночас обмежень для інших категорій транспорту — легкових автомобілів, автобусів — немає.
В суботу Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».
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Унаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.
Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
— Пропускна спроможність через ті дії, які тривають на кордоні, значно знизилася, фактично одиниці вантажних транспортних засобів перетинають кордон, — зазначив він.
Він додав, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Румунією розпочалося у вихідні. Тоді воно обмежувалося кількома годинами на добу.
— Зараз ми бачимо, що фактично цілодобово румунська сторона в обох напрямках обмежує можливість перетину кордону вантажівками, бо учасники цих блокад знаходяться на підʼїзних шляхах і ускладнюють рух для проїзду, — сказав речник.
Водночас обмежень для інших категорій транспорту — легкових автомобілів, автобусів — немає.
В суботу Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».