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Унаслідок блокування пунктів пропуску румунськими протестувальниками на кордоні через Порубне та Красноїльськ за добу проходять одиниці вантажівок.

Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

— Пропускна спроможність через ті дії, які тривають на кордоні, значно знизилася, фактично одиниці вантажних транспортних засобів перетинають кордон, — зазначив він.

Він додав, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Румунією розпочалося у вихідні. Тоді воно обмежувалося кількома годинами на добу.

— Зараз ми бачимо, що фактично цілодобово румунська сторона в обох напрямках обмежує можливість перетину кордону вантажівками, бо учасники цих блокад знаходяться на підʼїзних шляхах і ускладнюють рух для проїзду, — сказав речник.

Водночас обмежень для інших категорій транспорту — легкових автомобілів, автобусів — немає.

В суботу Держприкордонслужба України повідомила, що в Румунії фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».