Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.
Він зазначає, що під удар також потрапила 60-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.
«У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.Росіяни обстріляли одну із міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників», — йдеться у повідомленні.
Як додав Олександр Прокудін, через обстріл поранено трьох медиків. У будівлі вибило шибки, пошкоджено кабінети працівників.
Нагадаємо, що вчора, 23 січня, о 14:07 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки.
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Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.
Він зазначає, що під удар також потрапила 60-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.
«У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.Росіяни обстріляли одну із міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників», — йдеться у повідомленні.
Як додав Олександр Прокудін, через обстріл поранено трьох медиків. У будівлі вибило шибки, пошкоджено кабінети працівників.
Нагадаємо, що вчора, 23 січня, о 14:07 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|