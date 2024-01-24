Ворожа атака по медзакладу Херсону, 1 серпня 2023 року. Фото:Голова МВА Мрочка

Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали троє медпрацівників та ще одна людина.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

Він зазначає, що під удар також потрапила 60-річна жінка. Її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

«У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.Росіяни обстріляли одну із міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників», — йдеться у повідомленні.

Як додав Олександр Прокудін, через обстріл поранено трьох медиків. У будівлі вибило шибки, пошкоджено кабінети працівників.

Нагадаємо, що вчора, 23 січня, о 14:07 армія РФ обстріляла село Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки.