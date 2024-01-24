Фото з місця падіння/Фото: телеграм-канал 112

Російська Федерація хоче провести термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Про це заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров, передають російські ЗМІ.

«Обмін полоненими між РФ і Україною було погоджено, але замість цього Київ завдав удару по літаку Іл-76 зенітними ракетами», — заявив Сергій Лавров.

Як зазначив очільник російського міністерства, засідання має відбутися о 15:00 по Нью-Йорку (22:00 за українським часом).

Нагадаємо, вранці 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

В Міноборони Росії заявили, що військовий літак Іл-76, котрий вранці 24 січня впав у Бєлгородській області, перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

За словами представника ГУР, озвучена російською стороною інформація про те, що військовополонені могли перебувати в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, наразі перевіряється.