Росіяни атакували Одесу дронами

Росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «‎Shahed 136/131»‎, унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зокрема і влучання в промисловий об'єкт, де щонайменше двоє людей поранені. Також пошкоджено житлову інфраструктуру.

«Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», – сказав голова ОВА.

Росіяни атакували Одесу дронами Росіяни атакували Одесу дронами Росіяни атакували Одесу дронами

Як уточнили в Силах оборони півдня України, росіяни влучили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому вже надали медичну допомогу, чоловік лікується амбулаторно.

Як повідомили раніше у Повітряних Силах, у ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «‎шахедів»‎, якими росіяни атакували Україну.