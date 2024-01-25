Росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «Shahed 136/131», унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зокрема і влучання в промисловий об'єкт, де щонайменше двоє людей поранені. Також пошкоджено житлову інфраструктуру.
«Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», – сказав голова ОВА.
Як уточнили в Силах оборони півдня України, росіяни влучили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому вже надали медичну допомогу, чоловік лікується амбулаторно.
Як повідомили раніше у Повітряних Силах, у ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «шахедів», якими росіяни атакували Україну.
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Росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «Shahed 136/131», унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зокрема і влучання в промисловий об'єкт, де щонайменше двоє людей поранені. Також пошкоджено житлову інфраструктуру.
«Незважаючи на результативну і плідну роботу ППО із відбиття ворожих атак, на жаль, в Одесі є влучання в промисловий об'єкт, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури», – сказав голова ОВА.
Як уточнили в Силах оборони півдня України, росіяни влучили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею зкинуло на землю, він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Йому вже надали медичну допомогу, чоловік лікується амбулаторно.
Як повідомили раніше у Повітряних Силах, у ніч проти 25 січня сили протиповітряної оборони знищили 11 із 14 «шахедів», якими росіяни атакували Україну.
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Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|