За минулу добу російські війська здійснили 99 обстрілів Херсонщини, випустивши територією області 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд, повідомив вранці 25 січня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; два навчальні заклади; обʼєкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі. Через російську агресію 1 особа загинула, ще 10 — отримали поранення»,
Нагадаємо, росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «Shahed 136/131», унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
За минулу добу російські війська здійснили 99 обстрілів Херсонщини, випустивши територією області 392 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд, повідомив вранці 25 січня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; два навчальні заклади; обʼєкт критичної інфраструктури та склад у Бериславському районі. Через російську агресію 1 особа загинула, ще 10 — отримали поранення»,
Нагадаємо, росіяни пізно ввечері в середу, 24 січня, двічі атакували Одесу дронами-камікадзе «Shahed 136/131», унаслідок чого є руйнування, а шестеро людей отримали поранення.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|