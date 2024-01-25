Протягом січня в Одесі лабораторно підтвердили чотири випадки захворювання на кір у нещеплених дітей. Летальних випадків не зафіксували.

Як повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб, захворювання виявили у сімейних осередках — по два у кожному. Їх розцінюють як спалахи.

«Останні два лабораторно підтверджені випадки кору зареєстровані в одному сімейному вогнищі, серед дітей віком 3 та 1 року. При епідрозслідуванні встановлено, що родина прибула до Одеси з Румунії, де з 5 грудня офіційно оголошено національну епідемію кору», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коли сім’я повернулася до Одеси, у дітей підвищилася температура та з’явилися висипи на шкірі. Після цього їх госпіталізували. Згодом дітей у задовільному стані виписали з лікарні. Вони перебувають під наглядом сімейного лікаря.

Як зазначили в Одеському ОЦКПХ, наразі тривають профілактичні та протиепідемічні заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху.

Як відомо, кір — це небезпечна хвороба, яка посідає перше місце у світі за смертністю серед інфекційних захворювань. Єдиним способом захисту від кору є вакцинація.

За даними Центру громадського здоров’я, протягом 2023 року в Україні зареєстрували 65 випадків захворювання на кір. Водночас у 2022-му їх було лише 11.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про тривожні темпи захворюваності на кір в Європі, де було зафіксоване 30-кратне зростання.