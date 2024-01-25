У Черкаській області повідомлено про підозру п’ятьом членам злочинної організації, які захопили завод вартістю 160 мільйонів гривень.

Схему розробили мешканці Миколаєва, Черкас, Кропивницького та Київщини, повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, вони підробили документи, залучили так званих «фунтів» (підставних осіб, керівників «фірм-одноденок»), зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі на одного з учасників схеми та у незаконний спосіб змінили керівника заводу.

Повідомлено про підозру у незаконному заволодінні заводу на Черкащині. Фото: Нацполіція Повідомлено про підозру у незаконному заволодінні заводу на Черкащині. Фото: Нацполіція

П’ятьом «бізнесменам» повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу (створення злочинної спільноти, заволодіння майном підприємства, протидія господарській діяльності, зловживання повноваженнями).

Зазначається, що підприємство повернули законним власникам. Частину підозрюваних відправили за ґрати, частину — під домашній арешт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слід зазначити, що трьох їхніх спільників, справа по яких була скерована до суду раніше, визнано винними у незаконному заволодінні майном підприємства.

Нагадаємо,у Миколаєві розслідують приватизацію земельної ділянки в межах Первомайської селищної ради Миколаївського району вартістю 400 тисяч гривень. Як вважають у правоохоронних органах, землею заволоділи завдяки підробленим документам.