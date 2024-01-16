Житель Миколаєва підозрюється у заволодінні шахрайським шляхом землі на 17 га, фото з відкритих джерел

У Миколаєві розслідують приватизацію земельної ділянки в межах Первомайської селищної ради Миколаївського району вартістю 400 тисяч гривень. Як вважають у правоохоронних органах, землею заволоділи завдяки підробленим документам.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що 65-річний житель Миколаєва отримавши підроблені державні акти на право приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 17 гектарів в межах Миколаївського району.

Згодом, підозрюваний розробив технічну документацію із землеустрою та звернувся до державного реєстратора з метою реєстрації права власності на ці ділянки.

Після реєстрації права власності на земельні ділянки він почав їх обробляти, хоча законного права на це не мав, чим завдав шкоди територіальній громаді у розмірі понад 400 тисяч гривень.

За скоєний злочин чоловіку передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.

Раніше, миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.

До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.