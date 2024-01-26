Колишньому голові сільськогосподарського виробничого комбінату повідомлено про підозру у привласнені бюджетних грошей зловживаючи своїм службовим становищем.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою з іншою посадовою особою комбінату, уклали договір на постачання майбутнього врожаю ячменю на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Згодом, сільськогосподарський комбінат отримав попередню оплату понад 200 тисяч гривень.

У подальшому, згідно з «планом» голову сільськогосподарського комбінату перепризначили. Новий директор підприємства, знаючи про зобовʼязання комбінату про постачання зерна, умови договору не виконав та привласнив ці гроші.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, головній бухгалтерці однієї зі шкіл Вознесенська на Миколаївщині повідомили про підозру у привласнені бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем. Як відомо, жінка завищувала у заявках на виділення грошей зарплати працівників школи.