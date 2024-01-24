Головній бухгалтерці однієї зі шкіл Вознесенська на Миколаївщині повідомили про підозру у привласнені бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, жінка завищувала у заявках на виділення грошей зарплати працівників школи.

Заявки вона надсилала до Управління освіти Вознесенської міської ради, що слугувало підставою для виділення завищених сум заробітної платні, зазначають там.

У прокуратурі повідомили, що після цього вона виготовляла платіжні доручення на переказ коштів на виплату зарплатні та перераховувала надлишок на власний банківський рахунок.

Загальна сума спричиненої громаді Вознесенська матеріальної шкоди склала понад 80 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, колишню головну бухгалтерку апарату виконкому Первомайської міськради засудили до 6 років в’язниці за привласнення бюджетних коштів. У судовому засіданні доведено, що жінка у період з лютого 2020 по серпень 2022 року, склала завідомо неправдиві документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний рахунок заробітну плату, значно вищу за встановлений оклад, на загальну суму майже 127 тисяч гривень.

У травні 2023 року до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна було засуджено головного бухгалтера управління Первомайської міської ради, яка за такою ж схемою заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 8 мільйонів гривень.