ДТП у Миколаєві, 26 січня, 2024 року. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У п’ятницю, 26 січня, внаслідок ДТП у Миколаєві постраждали два пасажири, серед них — малолітня дитина.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Внаслідок ДТП у Миколаєві постраждали жінка та дитина. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Зазначається, що близько 11:30 в районі перехрестя вулиць Садової та Пограничної зіткнулись автомобілі Chevrolet Lacetti та Ford Transit.

Внаслідок автопригоди пасажири Chevrolet — 30-річна жінка та її п'ятирічний син отримали травми різного ступеню тяжкості. Постраждалих госпіталізували.

Правоохоронці розслідують обставини ДТП та почали кримінальне провадження.

Слідчі просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном (095) 521 21 24 або 102.

Нагадаємо, вчора, 25 січня миколаївські патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП та поїхав з місця події.