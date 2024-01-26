У п’ятницю, 26 січня, внаслідок ДТП у Миколаєві постраждали два пасажири, серед них — малолітня дитина.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Зазначається, що близько 11:30 в районі перехрестя вулиць Садової та Пограничної зіткнулись автомобілі Chevrolet Lacetti та Ford Transit.
Внаслідок автопригоди пасажири Chevrolet — 30-річна жінка та її п'ятирічний син отримали травми різного ступеню тяжкості. Постраждалих госпіталізували.
Правоохоронці розслідують обставини ДТП та почали кримінальне провадження.
Слідчі просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном (095) 521 21 24 або 102.
Нагадаємо, вчора, 25 січня миколаївські патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП та поїхав з місця події.
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У п’ятницю, 26 січня, внаслідок ДТП у Миколаєві постраждали два пасажири, серед них — малолітня дитина.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Зазначається, що близько 11:30 в районі перехрестя вулиць Садової та Пограничної зіткнулись автомобілі Chevrolet Lacetti та Ford Transit.
Внаслідок автопригоди пасажири Chevrolet — 30-річна жінка та її п'ятирічний син отримали травми різного ступеню тяжкості. Постраждалих госпіталізували.
Правоохоронці розслідують обставини ДТП та почали кримінальне провадження.
Слідчі просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефоном (095) 521 21 24 або 102.
Нагадаємо, вчора, 25 січня миколаївські патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП та поїхав з місця події.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|