Вчора, 25 січня миколаївські патрульні розшукали водія, який скоїв ДТП та поїхав з місця події.

Про це повідомляє патрульна поліції у Миколаївській області.

У Миколаєві не розминулися два ВАЗ — водій втік з місця ДТП. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Зазначається, що близько 10-ї години, на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Космонавтів, автомобіль ВАЗ-2107 порушив ПДР та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109, та, не зупиняючись, поїхав з місця події.

За кілька годин інспектори відділу опрацювали матеріали ДТП та встановили місцеперебування керманича.

Правоохоронці склали на керманича протоколи за ст. 124 («Порушення ПДР які призвели до ДТП»), та ст. 122-4 («Залишення місця ДТП») КУпАП.

Порушення ст. 122-4 («Залишення місця ДТП») КУпАП тягне за собою накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині водій під дією наркотиків злетів у кювет, пасажир авто загинув на місці.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині внаслідок зіткнення ВАЗ з деревом травмувалися четверо осіб, серед постраждалих є двоє дітей.

До того ж у Миколаєві, 21 січня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє пішоходів. Поліція шукає свідків аварії.