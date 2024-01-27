Рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
Про це інформує пресслужба відомства.
Про перший випадок займання, що стався в кімнаті житлового будинку в смт Токарівка у Вознесенському районі стало відомо о 15:46. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу о 17:15 на площі 12 квадратних метрів, врятувавши від знищення будинок.
Пізніше увечері о 22:29 пожежа сталась у Баштанці, загорілось перекриття одноповерхового житлового будинку. За годину горіння ліквідували на площі 10 квадратних метрів.
Вже у Миколаєві о 02:49 горіли два легкових автомобілів Mazda 6 та ГАЗель-3302 по вулиці Архітектора Старова на території автостоянки АГК «Північний-2». Пожежу на площі 4 квадратних метрів погасили о 03:05. Автомобіль Mazda 6 повністю згорів та пошкоджено автомобіль ГАЗель-3302. Фахівці врятували від вогню розташовані поруч три автомобілі.
Причини загоряння у ДСНС встановлюють. До гасіння залучались чотири одиниці техніки ДСНС та 15 вогнеборців. Також на місцях працювали співробітники поліції.
Нагадаємо, на Миколаївщині 23 січня рятувальники ліквідували три пожежі.
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Рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
Про це інформує пресслужба відомства.
Про перший випадок займання, що стався в кімнаті житлового будинку в смт Токарівка у Вознесенському районі стало відомо о 15:46. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу о 17:15 на площі 12 квадратних метрів, врятувавши від знищення будинок.
Пізніше увечері о 22:29 пожежа сталась у Баштанці, загорілось перекриття одноповерхового житлового будинку. За годину горіння ліквідували на площі 10 квадратних метрів.
Вже у Миколаєві о 02:49 горіли два легкових автомобілів Mazda 6 та ГАЗель-3302 по вулиці Архітектора Старова на території автостоянки АГК «Північний-2». Пожежу на площі 4 квадратних метрів погасили о 03:05. Автомобіль Mazda 6 повністю згорів та пошкоджено автомобіль ГАЗель-3302. Фахівці врятували від вогню розташовані поруч три автомобілі.
Причини загоряння у ДСНС встановлюють. До гасіння залучались чотири одиниці техніки ДСНС та 15 вогнеборців. Також на місцях працювали співробітники поліції.
Нагадаємо, на Миколаївщині 23 січня рятувальники ліквідували три пожежі.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|