Від вогню у Миколаєві вдалось врятувати будинок та автівки, фото: ДСНС

Рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.

Про це інформує пресслужба відомства.

Про перший випадок займання, що стався в кімнаті житлового будинку в смт Токарівка у Вознесенському районі стало відомо о 15:46. Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу о 17:15 на площі 12 квадратних метрів, врятувавши від знищення будинок.

Пізніше увечері о 22:29 пожежа сталась у Баштанці, загорілось перекриття одноповерхового житлового будинку. За годину горіння ліквідували на площі 10 квадратних метрів.

Вже у Миколаєві о 02:49 горіли два легкових автомобілів Mazda 6 та ГАЗель-3302 по вулиці Архітектора Старова на території автостоянки АГК «Північний-2». Пожежу на площі 4 квадратних метрів погасили о 03:05. Автомобіль Mazda 6 повністю згорів та пошкоджено автомобіль ГАЗель-3302. Фахівці врятували від вогню розташовані поруч три автомобілі.

Причини загоряння у ДСНС встановлюють. До гасіння залучались чотири одиниці техніки ДСНС та 15 вогнеборців. Також на місцях працювали співробітники поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині 23 січня рятувальники ліквідували три пожежі.