На Миколаївщині у вівторок вівторка, 23 січня, рятувальники ліквідували три пожежі.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що один з епізодів — це займання утеплювача мансардного поверху багатоповерхівки по вулиці 12-та Повздовжня. Вогнеборці оперативно ліквідували вогнеборці на площі 2 квадратних метри.
Також вдень у місті Очаків загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2101. Інформація на спецлінію 101 надійшла о 12:32. Вогнеборці пожежу ліквідували о 12:43 на площі один квадратний метр, попередня причина її виникнення — коротке замикання електропроводки.
О 16:04 рятувальників сповістили про третій епізод — займання прибудови до житлового будинку у селі Павлівка Снігурівської територіальна громада Баштанського району. Пожежу представники ДСНС ліквідували о 16:33 на площі чотири квадратні метри, причина виникнення наразі встановлюється.
Загалом від ДСНС залучались понад 20 вогнеборців, 7 спецавтомобілів.
Нагадаємо, вчора, 22 січня, у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж. Одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
На Миколаївщині у вівторок вівторка, 23 січня, рятувальники ліквідували три пожежі.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що один з епізодів — це займання утеплювача мансардного поверху багатоповерхівки по вулиці 12-та Повздовжня. Вогнеборці оперативно ліквідували вогнеборці на площі 2 квадратних метри.
Також вдень у місті Очаків загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2101. Інформація на спецлінію 101 надійшла о 12:32. Вогнеборці пожежу ліквідували о 12:43 на площі один квадратний метр, попередня причина її виникнення — коротке замикання електропроводки.
О 16:04 рятувальників сповістили про третій епізод — займання прибудови до житлового будинку у селі Павлівка Снігурівської територіальна громада Баштанського району. Пожежу представники ДСНС ліквідували о 16:33 на площі чотири квадратні метри, причина виникнення наразі встановлюється.
Загалом від ДСНС залучались понад 20 вогнеборців, 7 спецавтомобілів.
Нагадаємо, вчора, 22 січня, у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж. Одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|