Миколаївський рятувальник гасить автомобіль. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині у вівторок вівторка, 23 січня, рятувальники ліквідували три пожежі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа мансардного поверху багатоповерхівки у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївської області

Зазначається, що один з епізодів — це займання утеплювача мансардного поверху багатоповерхівки по вулиці 12-та Повздовжня. Вогнеборці оперативно ліквідували вогнеборці на площі 2 квадратних метри.

Також вдень у місті Очаків загорівся легковий автомобіль ВАЗ-2101. Інформація на спецлінію 101 надійшла о 12:32. Вогнеборці пожежу ліквідували о 12:43 на площі один квадратний метр, попередня причина її виникнення — коротке замикання електропроводки.

О 16:04 рятувальників сповістили про третій епізод — займання прибудови до житлового будинку у селі Павлівка Снігурівської територіальна громада Баштанського району. Пожежу представники ДСНС ліквідували о 16:33 на площі чотири квадратні метри, причина виникнення наразі встановлюється.

Загалом від ДСНС залучались понад 20 вогнеборців, 7 спецавтомобілів.

Нагадаємо, вчора, 22 січня, у Миколаївській області вогнеборці ліквідували п'ять пожеж. Одна з пожеж виникла внаслідок падіння уламків збиття ворожої керованої авіаційної ракети.