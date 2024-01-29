У ніч на 29 січня сили ППО знищили всі 8 ударних дронів, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ зранку 29 січня.
Зазначається, що росіяни випустили 8 «шахедів» з району Приморсько-Ахтарська (РФ).
Сили Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили всі ворожі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.
Водночас окупанти запускали ракету «Іскандер-М» з району Воронезької області РФ та три С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи українського війська.
Нагадаємо, 29 січня силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-136/131».
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У ніч на 29 січня сили ППО знищили всі 8 ударних дронів, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ зранку 29 січня.
Зазначається, що росіяни випустили 8 «шахедів» з району Приморсько-Ахтарська (РФ).
Сили Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили всі ворожі дрони в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.
Водночас окупанти запускали ракету «Іскандер-М» з району Воронезької області РФ та три С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи українського війська.
Нагадаємо, 29 січня силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-136/131».
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|