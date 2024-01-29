Вчора, 28 січня, росіяни обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначає, що російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 390 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-136/131».
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Вчора, 28 січня, росіяни обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначає, що російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 390 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 січня силами ППО на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу «Shahed-136/131».
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|