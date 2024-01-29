У понеділок, 29 січня, вогнеборці ліквідували пожежу балкона на 8-му поверсі будинку на вулиці Шевченка у Миколаєві.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що о 16:27 рятувальникам повідомили про щільний дим з вікон балкона. На місце прибули відділення 2 й 3 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру.
«Вогнеборці, використавши автодрабину, подали ствол на гасіння й оперативно ліквідували пожежу на незначній площі та не допустили розповсюдження вогню у квартиру й на суміжні поверхи. Причина загоряння встановлюється», — повідомили в ДСНС.
За словами вогнеборців, постраждалих немає.
Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12-та Повздовжня сталась пожежа.
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У понеділок, 29 січня, вогнеборці ліквідували пожежу балкона на 8-му поверсі будинку на вулиці Шевченка у Миколаєві.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що о 16:27 рятувальникам повідомили про щільний дим з вікон балкона. На місце прибули відділення 2 й 3 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру.
«Вогнеборці, використавши автодрабину, подали ствол на гасіння й оперативно ліквідували пожежу на незначній площі та не допустили розповсюдження вогню у квартиру й на суміжні поверхи. Причина загоряння встановлюється», — повідомили в ДСНС.
За словами вогнеборців, постраждалих немає.
Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12-та Повздовжня сталась пожежа.
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