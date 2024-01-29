Пожежа у центрі Миколаєва. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У понеділок, 29 січня, вогнеборці ліквідували пожежу балкона на 8-му поверсі будинку на вулиці Шевченка у Миколаєві.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу у багатоповерхівці у Миколаєві. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що о 16:27 рятувальникам повідомили про щільний дим з вікон балкона. На місце прибули відділення 2 й 3 державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру.

«Вогнеборці, використавши автодрабину, подали ствол на гасіння й оперативно ліквідували пожежу на незначній площі та не допустили розповсюдження вогню у квартиру й на суміжні поверхи. Причина загоряння встановлюється», — повідомили в ДСНС.

За словами вогнеборців, постраждалих немає.

Нагадаємо, рятувальники миколаївського гарнізону ДСНС протягом 26 та 27 січня ліквідували три пожежі на території області та міста.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві вдень 27 січня в підвалі пʼятиповерхового будинку по вулиці 12-та Повздовжня сталась пожежа.