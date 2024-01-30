У ніч проти 30 січня росіяни випустили по Україні 35 дронів типу Shahed-136/131.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що росіяни атакували з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарська й Курська у росії та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Сили оборони знищили 15 ворожих дронів у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

Частину ударних БПЛА росіяни спрямували по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що цієї ночі внаслідок падіння уламків збитого «Shahed-136/131» на Миколаївщині сталася пожежа.