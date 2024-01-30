На Миколаївщині затримали браконьєрів. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

На Миколаївщині вчора, 29 січня, поліція затримала трьох чоловіків, які на річці за допомогою сіток здійснювали незаконний вилов риби.

Про це повідомляє Первомайський відділ поліції.

В Первомайському районі поліція затримала браконьєрів.

Зазначається, що дільничний офіцер Первомайського районного відділу поліції та поліцейський офіцер Синюхинобрідської громади спільно з представниками управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Миколаївській області провели рейд річкою Чорний Ташлик. Між селами Лиса Гора та Новопавлівка Мигіївської громади викрили трьох рибалок, які на річці за допомогою сіток незаконно ловили рибу.

У браконьєрів поліцейські вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову та 44 особини різних видів риби. Всього порушники виловили майже 200 кілограмів дорослих особин риби, серед яких: сазан, товстолобик, щука та окунь. Улов здали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить 160,9 тисячі гривень.

Розслідується кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»).

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.