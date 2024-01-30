На Миколаївщині вчора, 29 січня, поліція затримала трьох чоловіків, які на річці за допомогою сіток здійснювали незаконний вилов риби.
Про це повідомляє Первомайський відділ поліції.
Зазначається, що дільничний офіцер Первомайського районного відділу поліції та поліцейський офіцер Синюхинобрідської громади спільно з представниками управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Миколаївській області провели рейд річкою Чорний Ташлик. Між селами Лиса Гора та Новопавлівка Мигіївської громади викрили трьох рибалок, які на річці за допомогою сіток незаконно ловили рибу.
У браконьєрів поліцейські вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову та 44 особини різних видів риби. Всього порушники виловили майже 200 кілограмів дорослих особин риби, серед яких: сазан, товстолобик, щука та окунь. Улов здали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.
За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить 160,9 тисячі гривень.
Розслідується кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»).
Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
На Миколаївщині вчора, 29 січня, поліція затримала трьох чоловіків, які на річці за допомогою сіток здійснювали незаконний вилов риби.
Про це повідомляє Первомайський відділ поліції.
Зазначається, що дільничний офіцер Первомайського районного відділу поліції та поліцейський офіцер Синюхинобрідської громади спільно з представниками управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Миколаївській області провели рейд річкою Чорний Ташлик. Між селами Лиса Гора та Новопавлівка Мигіївської громади викрили трьох рибалок, які на річці за допомогою сіток незаконно ловили рибу.
У браконьєрів поліцейські вилучили чотири одиниці заборонених знарядь лову та 44 особини різних видів риби. Всього порушники виловили майже 200 кілограмів дорослих особин риби, серед яких: сазан, товстолобик, щука та окунь. Улов здали на відповідальне зберігання рибоохоронному господарству.
За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить 160,9 тисячі гривень.
Розслідується кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»).
Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|