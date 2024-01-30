Внаслідок обстрілу російською армією Авдіївки, Часового Яру та Нью-Йорку в Донецькій області загинула жінка, троє людей зазнали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, 30 січня армія держави-агресора обстріляла Часів Яр. В результаті влучання на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. Попередньо, проти мирного населення війська РФ використали FPV-дрон.

Також ворог здійснив атаку на Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк. Постраждав 37-річний місцевий мешканець, який знаходився на власному подвір’ї. Зазначається, що удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії.

Обстріл армією РФ Донеччини: Фото: Донецька обласна прокуратура Обстріл армією РФ Донеччини: Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни 24 січня завдали ракетного удару по житловій забудові у місті Гірник Донецької області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.

Також повідомлялось, що російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії від Агенції ООН по біженцях, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.