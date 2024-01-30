Внаслідок обстрілу російською армією Авдіївки, Часового Яру та Нью-Йорку в Донецькій області загинула жінка, троє людей зазнали поранення.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, 30 січня армія держави-агресора обстріляла Часів Яр. В результаті влучання на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. Попередньо, проти мирного населення війська РФ використали FPV-дрон.
Також ворог здійснив атаку на Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк. Постраждав 37-річний місцевий мешканець, який знаходився на власному подвір’ї. Зазначається, що удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії.
Нагадаємо, росіяни 24 січня завдали ракетного удару по житловій забудові у місті Гірник Донецької області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.
Також повідомлялось, що російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії від Агенції ООН по біженцях, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.
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Внаслідок обстрілу російською армією Авдіївки, Часового Яру та Нью-Йорку в Донецькій області загинула жінка, троє людей зазнали поранення.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, 30 січня армія держави-агресора обстріляла Часів Яр. В результаті влучання на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. Попередньо, проти мирного населення війська РФ використали FPV-дрон.
Також ворог здійснив атаку на Авдіївку, внаслідок чого у своєму будинку загинула 47-річна жінка. Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк. Постраждав 37-річний місцевий мешканець, який знаходився на власному подвір’ї. Зазначається, що удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії.
Нагадаємо, росіяни 24 січня завдали ракетного удару по житловій забудові у місті Гірник Донецької області. Внаслідок атаки є жертви серед цивільних.
Також повідомлялось, що російський FPV-дрон поцілив в автомобіль працівника гуманітарної місії від Агенції ООН по біженцях, коли він видавав гуманітарну допомогу в Часовому Яру на Донеччині.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|