Авіація РФ вдарила по «Пункту незламності на Херсонщині (фото Херсонська ОВА)

Вдень 30 січня 2024 року армія РФ знову вдарила по двох населених пунктах Бериславського району на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Повідомляється, удари прийшлися по житлових будинках, а також по будівлі «Пункту незламності». За даними ОВА, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Авіація РФ вдарила по «Пункту незламності на Херсонщині (фото Херсонська ОВА) Авіація РФ вдарила по «Пункту незламності на Херсонщині (фото Херсонська ОВА)

Також російські війська обстріляли з артилерії село Токарівка на Херсонщині. Там постраждала місцева жителька.

«У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Її доставили до лікарні», — йдеться в повідомленні ХОВА.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 29 січня, російська армія здійснила 67 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, ударними дронами атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі.