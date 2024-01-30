Вдень 30 січня 2024 року армія РФ знову вдарила по двох населених пунктах Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Повідомляється, удари прийшлися по житлових будинках, а також по будівлі «Пункту незламності». За даними ОВА, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Також російські війська обстріляли з артилерії село Токарівка на Херсонщині. Там постраждала місцева жителька.
«У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Її доставили до лікарні», — йдеться в повідомленні ХОВА.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 29 січня, російська армія здійснила 67 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, ударними дронами атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі.
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Вдень 30 січня 2024 року армія РФ знову вдарила по двох населених пунктах Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Повідомляється, удари прийшлися по житлових будинках, а також по будівлі «Пункту незламності». За даними ОВА, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Також російські війська обстріляли з артилерії село Токарівка на Херсонщині. Там постраждала місцева жителька.
«У 47-річної потерпілої – вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, уламкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Її доставили до лікарні», — йдеться в повідомленні ХОВА.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 29 січня, російська армія здійснила 67 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, ударними дронами атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|