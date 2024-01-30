Впродовж минулої доби російська армія здійснила 67 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, ударними дронами атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі.
«За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу Shahed», — зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, що цієї ночі внаслідок падіння уламків збитого «Shahed-136/131» на Миколаївщині сталася пожежа.
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Впродовж минулої доби російська армія здійснила 67 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, ударними дронами атакували територію та споруду підприємства у Херсонському районі.
«За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі 2 типу Shahed», — зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, що цієї ночі внаслідок падіння уламків збитого «Shahed-136/131» на Миколаївщині сталася пожежа.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|