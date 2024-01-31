У ніч проти 31 січня сили ППО знищили 14 із 20 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили 20 «шахедів» із Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ), мису Чауда (Крим).
Сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
Окрім того, окупанти атакували трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Воронезької області РФ.
Нагадаємо, що росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
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У ніч проти 31 січня сили ППО знищили 14 із 20 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що росіяни випустили 20 «шахедів» із Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ), мису Чауда (Крим).
Сили протиповітряної оборони знищили 14 ворожих дронів у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.
Окрім того, окупанти атакували трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Воронезької області РФ.
Нагадаємо, що росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|