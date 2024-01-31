Зранку 31 січня американський винищувач F-16 розбився у водах біля західного узбережжя Південної Кореї.

Про це пише CNN.

Як повідомляє видання, інцидент стався під час тренувального польоту над водами на захід від Корейського півострова близько 8:40 за місцевим часом (2:40 ночі за Києвом), приблизно за 180 кілометрів на південь від Сеула, столиці Південної Кореї.

Пілот катапультувався та був урятований через годину після катастрофи. Наразі його доставили до медичного закладу для обстеження.

Причини надзвичайної ситуації в літаку наразі з’ясовують. США намагаються знайти уламки розбитого літака.

Варто додати, це вже третя авіакатастрофа американських F-16, що базуються в Південній Кореї, менш ніж за рік. Хоча немає жодних ознак того, що вони пов'язані, пише CNN.

Військові літаки F-16 становлять близько половини від усіх винищувачів Військово-повітряних сил США. Згідно зі даними Центру безпеки ВПС, щороку втрачається від 3 до 4 літаків через аварії в усьому світі.

Нагадаємо, нещодавно Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.

Крім того, легкомоторний літак розбився у віддаленому районі австралійського штату Квінсленд. Загинули троє пожежників, що перебували на борту.