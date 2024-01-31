Росіяни атакували Херсонщину, архівне фото: ДСНС України

Російська армія за добу обстріляла Херсонську область 53 рази, випустивши 221 снаряд. Внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення.

По Херсону ворог спрямував 17 снарядів, повідомив начальник Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що ворог за минулу добу застосував по області удари із артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; гідротехнічну споруду, навчальний заклад, дитячий садок, пункт незламності та стільникову вежу у Бериславському районі», – зазначив начальник Херсонської ОВА.

Нагадаємо. що росіяни пошкодили сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина у Миколаївській області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.