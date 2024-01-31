30 січня близько 22:00 армія РФ вдарила по центральній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків, поранень зазнали шусть місцевих мешканців.
Про це повідомляє пресцентр Покровської міської ради.
Як зазначається, станом на ранок 31 січня до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень покровчан. Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань у Покровську після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.
Також повідомлялось, що уночі з 30 на 31 січня Снігурівська громада Миколаївщини була атакована російськими дронами. Пошкодженно сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
Нагадаємо, вночі, 31 січня, сили ППО знищили 14 із 20 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
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30 січня близько 22:00 армія РФ вдарила по центральній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків, поранень зазнали шусть місцевих мешканців.
Про це повідомляє пресцентр Покровської міської ради.
Як зазначається, станом на ранок 31 січня до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень покровчан. Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань у Покровську після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.
Також повідомлялось, що уночі з 30 на 31 січня Снігурівська громада Миколаївщини була атакована російськими дронами. Пошкодженно сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.
Нагадаємо, вночі, 31 січня, сили ППО знищили 14 із 20 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|