Росіяни обстріляли центр Покровська Донецької області. Фото: Покровська МВА

30 січня близько 22:00 армія РФ вдарила по центральній частині Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків, поранень зазнали шусть місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресцентр Покровської міської ради.

Як зазначається, станом на ранок 31 січня до контактного центру вже надійшло 40 заявок щодо наявних пошкоджень житлових приміщень покровчан. Бригади комунальних служб роблять оцінку масштабів руйнувань у Покровську після чого розпочнуть виконання відновлювальних робіт.

Росіяни обстріляли центр Покровська Донецької області. Фото: Покровська МВА Росіяни обстріляли центр Покровська Донецької області. Фото: Покровська МВА

Також повідомлялось, що уночі з 30 на 31 січня Снігурівська громада Миколаївщини була атакована російськими дронами. Пошкодженно сільськогосподарське підприємство та будівлю магазина. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, вночі, 31 січня, сили ППО знищили 14 із 20 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.