Росіяни в ніч проти 1 лютого запустили чотири ударні БПЛА по території України.
Про це пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що українські сили ППО знищили 2 «Shahed-136/131» у Харківській області.
«Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено», — підтвердили у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч проти 31 січня сили ППО знищили 14 із 20 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
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Росіяни в ніч проти 1 лютого запустили чотири ударні БПЛА по території України.
Про це пишуть Повітряні сили.
Зазначається, що українські сили ППО знищили 2 «Shahed-136/131» у Харківській області.
«Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено», — підтвердили у Генштабі.
Нагадаємо, у ніч проти 31 січня сили ППО знищили 14 із 20 ударних безпілотників типу Shahed, якими росіяни намагалися атакувати Україну.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|