Сили ППО вночі знищили 11 з 24 «Шахедів». Фото: Володимир Зеленський

Сили оборони у ніч на 2 лютого знищили 11 ворожих безпілотників типу Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Зазначається, що ворог атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

«Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей», — йдеться у повідомленні.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Нагадаємо, що 1 лютого росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.