Сили оборони у ніч на 2 лютого знищили 11 ворожих безпілотників типу Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що ворог атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
«Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей», — йдеться у повідомленні.
Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.
Нагадаємо, що 1 лютого росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.
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Сили оборони у ніч на 2 лютого знищили 11 ворожих безпілотників типу Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Зазначається, що ворог атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
«Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей», — йдеться у повідомленні.
Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.
Нагадаємо, що 1 лютого росіяни обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаївської області.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|